Очень похоже на микоплазму: ученые выяснили, что за болезнь убивает собак в США и Канаде

Неизвестная болезнь собак, о которой писали американские СМИ в конце ноября, добралась и до Канады. Вначале питомца мучает кашель, а потом внезапно поднимается температура и развивается пневмония, которая всего за одни-двое суток переходит в тяжелую форму.
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