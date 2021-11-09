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Напоминаем о необходимости оплатить налоги до 01 декабря 2021 года

Напоминаем о необходимости оплатить налоги до 01 декабря 2021 года

Уважаемые нижнегорцы!Напоминаем Вам о необходимости оплатить налоги! В связи с наступлением срока уплаты имущественных налогов, владельцы недвижимости до 1 декабря 2021 года обязаны уплатить налог на имущество физических лиц и земельный налог.

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