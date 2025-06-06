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Царьград

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Подростковые вакансии: число предложений выросло на 55% в мае

Подростковые вакансии: число предложений выросло на 55% в мае

В мае число вакансий для подростков от 14 лет достигло 4,4 тысячи, что на 55% больше, чем год назад. Вакансии наиболее востребованы в логистике, обслуживании и розничной торговле.

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