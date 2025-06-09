Производство водки в России с начала 2025 года снизилось на 13,2%

С января по май 2025 года производство водки в России по сравнению с аналогичным периодом 2024 года снизилось на 13,2% — до 25 млн декалитров, передаёт Интерфакс со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.
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