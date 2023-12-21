Мне один мальчик, 18 лет отроду, написал "привет, я живу в Испании, давай дружить". Я аж прослезилась от умиления.
Как я развлекаюсь на сайте знакомств
Комментарии
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Вера Федорова
Похоже, не только анкета у неё агрессивная, но и сама она не ангел. Почему не написать о себе правду, не лукавить, не хитрить, чтобы потом не было необходимости изворачиваться....И что значит "слабаки и ссыкуны" !? Мужчин, действительно, отталкивает некоторая злобность и отторжение у этой женщины. И странное, однако, развлечение...времени не жаль?
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17 час.
Майя Maja
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13 час.
Платон Платонов
Да. Это не новость. Все бабы дуры, ну и развлечения у них дурацкие. На сайте знакомств люди ищут знакомства, а дуры флудят, мешают и отвлекают от дела.
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10 час.
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