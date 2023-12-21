Как я развлекаюсь на сайте знакомств

Вера Федорова

Похоже, не только анкета у неё агрессивная, но и сама она не ангел. Почему не написать о себе правду, не лукавить, не хитрить, чтобы потом не было необходимости изворачиваться....И что значит "слабаки и ссыкуны" !? Мужчин, действительно, отталкивает некоторая злобность и отторжение у этой женщины. И странное, однако, развлечение...времени не жаль?