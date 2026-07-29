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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ювентус» арендует Коло-Муани у «ПСЖ» с обязательным выкупом. Сделку закроют в ближайшие двое суток

Рандаль Коло-Муани близок к возвращению в « Ювентус ».  Туринский клуб почти согласовал с « ПСЖ » аренду 27-летнего форварда с обязательством выкупа, сообщает RMC Sport.

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