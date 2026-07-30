УЕФА и его члены намерены бойкотировать турниры ФИФА в случае продажи прав на ЧМ

УЕФА пригрозила бойкотом турниров под эгидой ФИФА.УЕФА пригрозила бойкотом турниров под эгидой ФИФА. Ранее стало известно, что президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино планирует продать права на чемпиона мира частным инвесторам.
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