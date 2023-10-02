Тимоти Шаламе в кожаном пиджаке подняли на смех в сети

Американский актер Тимоти Шаламе появился на публике в необычном наряде и подвергся критике в сети. Звезда «Дюны» вышел на прогулку по Нью-Йорку в приталенном кожаном пиджаке и узких штанах коричневого цвета.
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