Котопёс недели: любезная кошка Мускат и трогательный щенок Пятнышко ждут встречи со своими хозяевами

Возьми из приюта одного из этих мегапитомцев и почувствуй себя счастливым. фото: приют БирюлевоМы продолжаем еженедельно знакомить наших читателей с самыми крутыми животными из столичных приютов, и эта неделя не исключение.
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