Главное в тезисах: Тезис 1: Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax публично призвал провести президентские выборы на Украине, заявив, что Владимир Зеленский «там уже очень долго».
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