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Электроснабжение нарушено в девяти населенных пунктах Приморья из-за непогоды

Электроснабжение нарушено в девяти населенных пунктах Приморья из-за непогоды

Электроснабжение нарушено в девяти населенных пунктах в Хасанском и Чугуевском муниципалитетах Приморского края, ведутся восстановительные работы, сообщила Дальневосточная распределительная сетевая компания (ДРСК).

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