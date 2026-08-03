Электроснабжение нарушено в девяти населенных пунктах Приморья из-за непогоды

Электроснабжение нарушено в девяти населенных пунктах в Хасанском и Чугуевском муниципалитетах Приморского края, ведутся восстановительные работы, сообщила Дальневосточная распределительная сетевая компания (ДРСК).
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