Что там происходит в Абхазии?

А чем они могут делиться ? Они сегодня сто процентов живут за счёт России . Правительство решило построить кластыры от которых им будит прибыль ввиде процентов - хоть какие то деньги да свои Абхазские . А в итоге те кто сдавал свои дама отдыхающим останутся без денег Вот и весь сыр бор .

Борис Леонтьев

В 2022 году отдыхал с семьей в Гаграх. Достаточно приличный отель на уровне 4-5 звезд с таким же приличным обслуживанием, и как я понял отстроенным (вернее восстановленным) не без помощи российских денег. Отношение обычных абхазцев к россиянам более чем хорошее. Принимают везде российский «Мир», даже в маленьких магазинчиках. Кругом какой — никакой, но сервис есть, хотя после падения СССР и нескольких войн с грузинами многое разрушено, не достроено, запущено. Да, многие абхазы живут сдачей в сезон жилья туристом из России. Живут, но… Не знаю почему, но они не понимают того, что российские инвестиции не отнимут их независимости. Не мне бы об этом говорить, но российские олигархи, смогут превратить Абхазию в цветущий сад подняв в первую очередь туристическую и курортную отрасли. А это и восстановление старых и строительство новых отелей и курортов, что в свою очередь обеспечит местное население стабильной работой с приличными заработками, а казну Абхазии не малыми налогами и другими «плюшками». Для этого абхазам надо просто посмотреть на то, во что превратилась соседняя Аджария с приходом турецких инвестиций, а не бузить и идти на поводу у грузинских воров в законе.