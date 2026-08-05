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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Каррагер про «Ман Сити»: «Какой смысл продавать Родри? Он лучший на своей позиции. Что такое 40 миллионов фунтов для «горожан»?»

Джейми Каррагер считает, что « Манчестер Сити » невыгодно продавать опорника Родри. Сообщалось , что за 30-летнего игрока сборной Испании «горожане» требуют у « Реала » 75 млн евро.

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