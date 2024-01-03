TCS Group сообщила о делистинге расписок с Лондонской биржи

РИАМО - 3 янв. TCS Group (является головной компанией Тинькофф-банка и «Тинькофф страхования») заявила, что планирует провести делистинг глобальных депозитарных расписок с Лондонской биржи (LSE) с 31 января этого года, сообщает «Коммерсант».
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