Масштаб мероприятия увеличится вдвое: 68 российских и зарубежных галерей представят свои работы на двух площадках — подземной парковке отеля «Шератон Кремлин» и историческом здании бывшего павильона рынка «Миттени».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии