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"Война" в Абхазии за русские миллиарды: Всё изменится 15 февраля. Подлый "удар" Турции по России. Кто принесёт Сухум в "жертву"?

"Война" в Абхазии за русские миллиарды: Всё изменится 15 февраля. Подлый "удар" Турции по России. Кто принесёт Сухум в "жертву"?

Царьград Фото: Ollyy/shutterstock Всё изменится 15 февраля – на эту дату в Абхазии намечены президентские выборы, однако это станет не очередным проходным мероприятием по переделу власти и бюджетов между кланами, а будет иметь большое влияние, считает политический эксперт Борис Первушин.

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Комментарии
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Анатолий Рябенко
Перевоспитать абхазцев под русский менталитет бесполезно в пустую и очень затратно содержать ораву бездельников. Пусть поживут года два-три самостоятельно без помощи России сразу поумнеют.
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Надежда Кувыкина
Ну а что Турция? Будет как Россия давать и ничего не заберёт в обмен??? Ха ха. Те же земли, за которые они беспокоятся. Да ещё    и правила свои, взвоют абхазцы. Ох хлебнут...
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Александр Светов
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