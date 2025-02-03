"Война" в Абхазии за русские миллиарды: Всё изменится 15 февраля. Подлый "удар" Турции по России. Кто принесёт Сухум в "жертву"?

Перевоспитать абхазцев под русский менталитет бесполезно в пустую и очень затратно содержать ораву бездельников. Пусть поживут года два-три самостоятельно без помощи России сразу поумнеют.

Надежда Кувыкина

Ну а что Турция? Будет как Россия давать и ничего не заберёт в обмен??? Ха ха. Те же земли, за которые они беспокоятся. Да ещё и правила свои, взвоют абхазцы. Ох хлебнут...