Роза Сябитова назвала настоящую причину развода Асмус и Харламова

За трагедией пары наблюдала вся странаРазвод популярной российской актрисы Кристины Асмус и знаменитого юмориста Гарика Харламова превратился в настоящее шоу, за которым с огромным вниманием наблюдала вся страна.
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