Лидерам стран ЕС посоветовали задать Зеленскому один вопрос в Киеве 9 мая

Global Look Press / President Of Ukraine / Keystone Press Agency Лидерам стран ЕС, которые собираются откликнуться на предложение президента Украины Владимира Зеленского посетить Киев 9 мая, стоит задать ему вопрос о восхвалении нацизма в стране.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии