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Лидерам стран ЕС посоветовали задать Зеленскому один вопрос в Киеве 9 мая

Лидерам стран ЕС посоветовали задать Зеленскому один вопрос в Киеве 9 мая

Global Look Press / President Of Ukraine / Keystone Press Agency Лидерам стран ЕС, которые собираются откликнуться на предложение президента Украины Владимира Зеленского посетить Киев 9 мая, стоит задать ему вопрос о восхвалении нацизма в стране.

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