Бунтари из Польши обиделись, когда им напомнили, что от нацистов их спасли русские: и сразу побежали жаловаться

«Красная Армия освободила Варшаву»Президент польской футбольной ассоциации Цезарь Кулеша остался сильно недоволен «провокационным баннером», который вывесили болельщики никосийской «Омонии» во время матча Лиги конференции против варшавской «Легии».
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