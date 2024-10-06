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Что изображает композиция беломорских петроглифов в Карелии?

Что изображает композиция беломорских петроглифов в Карелии?

Какое традиционное занятие изображает композиция беломорских петроглифов в Карелии, включённая в 2021 году в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО? В Интернете нередко дают иное название, согласно которому охота ведётся на другого представителя фауны, никогда в этом регионе не встречавшегося.

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