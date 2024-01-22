Байденомика против Трампономики – новый предвыборный козырь из рукава Йеллен

Министр финансов Джанет Йеллен первой обкатает новую стратегию предвыборной борьбы Джо Байдена. В турне по Среднему Западу глава Минфина представит результаты будущего голосование, как выбор избирателей между Трампономикой и Байденомикой.
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