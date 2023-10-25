В Русском музее фотографии с помощью виртуальной реальности оживили старый Нижний Новгород

Выставка «Нижний Новгород. Виртуальное путешествие» (6+) открылась в «Русском музее фотографии». На этот раз музей совместил практически несовместимое – новейшие технологии виртуальной реальности и старинные фотографии, запечатлевшие главную площадь города в разные века.
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