В Русском музее фотографии с помощью виртуальной реальности оживили старый Нижний Новгород

Выставка «Нижний Новгород. Виртуальное путешествие» (6+) открылась в «Русском музее фотографии». На этот раз музей совместил практически несовместимое – новейшие технологии виртуальной реальности и старинные фотографии, запечатлевшие главную площадь города в разные века.