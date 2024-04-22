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Аффилированный с мэрией подрядчик попал на крупный штраф за срыв капремонта дороги

Аффилированный с мэрией подрядчик попал на крупный штраф за срыв капремонта дороги

Компания сорвала капитальный ремонт автодороги «Черепаново – Маслянино». Мировой судья назначил штраф директору организации-подрядчика капитального ремонта автомобильной дороги «104 км а/д "Р-256" –Черепаново – Маслянино».

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