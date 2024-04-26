Жестокое обращение с детьми в российском детском саду: родители в шоке Ольга ВайленкоНедавние события в детском саду «Малышок» в городе Щёлково Московской области вызвали волну негодования среди родителей и общественности.
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