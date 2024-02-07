"Американский так не может". В США восхитились новым российским оружием

Самолет пятого поколения Су-57 во время передачи Минобороны России© Фото : ПАО "ОАК"/Telegram 2 дня назад 1,2K прочитали Российский истребитель Су-57 с новым двигателем станет самым быстрым в мире, пишет Military Watch Magazine.
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