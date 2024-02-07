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Добрый Мир

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  • Алексей Васильев
    Интервью он уже взял, теперь посмотрим, что получилось. Маск, кстати, заявил, что блокировать его не будет. Так что м...Съездил в Москву ...
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  • Лев Добрый
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"Американский так не может". В США восхитились новым российским оружием

"Американский так не может". В США восхитились новым российским оружием

Самолет пятого поколения Су-57 во время передачи Минобороны России© Фото : ПАО "ОАК"/Telegram 2 дня назад 1,2K прочитали Российский истребитель Су-57 с новым двигателем станет самым быстрым в мире, пишет Military Watch Magazine.

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