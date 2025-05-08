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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шалимов о легионерах РПЛ: «Они не под таким прессом. Мы из СССР уезжали в Италию, там был лимит – три иностранца на поле, и если ты не в порядке, тебя сожрут – журналисты, коллектив»

Шалимов о легионерах РПЛ: «Они не под таким прессом. Мы из СССР уезжали в Италию, там был лимит – три иностранца на поле, и если ты не в порядке, тебя сожрут – журналисты, коллектив»

Сейчас в Мир РПЛ на поле не могут выходить одновременно более 8 иностранных футболистов. – В команде несколько иностранцев.

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