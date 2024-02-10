В мире игры.

Игра-это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности. Педагоги нашего учреждения ежедневно уделяют внимание соблюдению гигиены, профилактике простудных заболеваний, формированию культурно - гигиенических навыков.
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