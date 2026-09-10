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Царьград

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КХЛ рассмотрит введение буллитов перед матчами в 2027 году

КХЛ рассмотрит введение буллитов перед матчами в 2027 году

Президент КХЛ Алексей Морозов сообщил о планах внедрения буллитов перед началом матчей. Такое новшество, которое поможет выявить лучшего буллитмейстера, планируется обсудить к сезону 2027 года.

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