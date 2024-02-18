Путин: в ЕС могут сами решать, нужен ли им газ из РФ, а Россия обойдется без них

Отказ Германии от российского газа не стал катастрофой для России, она направила ресурсы на другие маршруты за границей, а европейские страны теперь могут сами решать, нужно им отечественное топливо или нет, заявил президент Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии