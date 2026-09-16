Модель Алла Брулетова отметила 27-летие вечеринкой у бассейна. Как сообщает «Сплетник», праздник прошёл в тематике «русалочьего» стиля.
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