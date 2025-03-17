В поездах «Москва-2024» улучшен комфорт: двери стали шире на 32%, проходы — на 10%

В 2025 году московское метро продолжает обновлять подвижной состав. В этом году на линиях появятся 34 современных поезда «Москва-2024», которые заменят устаревшие вагоны на Замоскворецкой линии и будут работать на новых участках Троицкой линии.
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