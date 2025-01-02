Фицо пригрозил сократить помощь украинским беженцам

В ответ на прекращение Украиной транзита российского газа правящая в Словакии партия SMER-SD готова поддержать снижение помощи украинским беженцам, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо в видеобращении в Facebook.
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