«Реалии таковы»: Украина озвучила неожиданное условие для вступления в НАТО

Советник Лещенко: Киев готов войти в состав НАТО по принципу Западной Германии Киев готов воспользоваться принципом Западной Германии для вступления в состав Североатлантического альянса, приводит «Укринформ» слова советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Сергей Лещенко.
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