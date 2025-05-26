Более двух миллионов рублей собрал благотворительный забег «Beauty-бег» в рамках полумарафона «Беги, герой»

24 мая в рамках полумарафона «Беги, герой!» прошел благотворительный забег «Beauty-бег», участники которого собрали 2 360 000 рублей в пользу 20 благотворительных фондов-партнеров проекта «800 добрых дел» — это самая большая сумма за всю историю проекта.