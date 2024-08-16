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Царьград

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Катастрофа Ту-22 под Иркутком: Один из лётчиков погиб – губернатор

Катастрофа Ту-22 под Иркутком: Один из лётчиков погиб – губернатор

Глава Иркутской области сообщил о гибели одного из членов экипажа упавшего в регионе бомбардировщика.

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