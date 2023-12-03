В ОП Украины признают поражение в гонке вооружений с РФ

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал в интервью YouTube-каналу агентства УНИАН (заблокированное в России), что Украина самостоятельно не способна нарастить военное производство, чтобы достичь паритета с Россией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)