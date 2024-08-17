Самые крутые машины российских знаменитостей

Мы заметили, что чаще всего выбор падает на Lamborghini! Как известно, в российском шоу-бизнесе издавна существует традиция: когда кто-то обретает популярность и деньги, он обязан купить машину из люкс-сегмента, невзначай или в отдельном посте показать ее подписчикам и периодически появляться на ней в пробке на Патриарших в Москве.