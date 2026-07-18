Юрист Моисеев рассказал, могут ли оштрафовать за загорание в парке

Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова, кандидат юридических наук Андрей Моисеев рассказал, что возможность загорать в парке может зависеть от правил, установленных собственником территории.
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