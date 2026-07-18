RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 674 подписчика

Юрист Моисеев рассказал, могут ли оштрафовать за загорание в парке

Юрист Моисеев рассказал, могут ли оштрафовать за загорание в парке

Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова, кандидат юридических наук Андрей Моисеев рассказал, что возможность загорать в парке может зависеть от правил, установленных собственником территории.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии