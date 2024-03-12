Больше не сотрудничают: Путин расторг договор о рыболовстве с Великобританией Евгения КомароваУсиление напряженности в отношениях России и Великобритании вылилось в решение о расторжении договора о рыболовства.
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