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Регион 29

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В Холмогорском округе стартует ремонт участка автодороги Емецк – Сельцо

В порядок приведут отрезок с 5-го по 9-й километр.В порядок приведут отрезок с 5-го по 9-й километр.Специалистам предстоит обновить дорожное полотно и сопутствующую инфраструктуру: расчистить полосу отвода, восстановить и прочистить продольные водоотводы, уложить выравнивающий слой и финишное покрытие из асфальтобетонных смесей.

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