Стало известно о предложении Дурову от Макрона

WSJ: Макрон в 2018-ом предлагал Дурову перенести штаб-квартиру Telegram в Париж Президент Франции Эммануэль Макрон в 2018 году предлагал основателю Telegram Павлу Дурову перенести штаб-квартиру мессенджера в Париж, но тот отказался.