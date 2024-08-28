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Стало известно о предложении Дурову от Макрона

Стало известно о предложении Дурову от Макрона

WSJ: Макрон в 2018-ом предлагал Дурову перенести штаб-квартиру Telegram в Париж Президент Франции Эммануэль Макрон в 2018 году предлагал основателю Telegram Павлу Дурову перенести штаб-квартиру мессенджера в Париж, но тот отказался.

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