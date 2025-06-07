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ВСУ в ДНР попытались убить своих солдат за сдачу в плен

ВСУ в ДНР попытались убить своих солдат за сдачу в плен

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали свой минометный расчет в Федоровке (Донецкая народная республика, ДНР) в попытке ликвидировать военнослужащих, так как они сдались в плен российским военнослужащим.

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