Зоопарк примет от садоводов яблоки, морковь и кабачки

Свердловские садоводы могут поделиться урожаем с питомцами Екатеринбургского зоопарка. Принести можно те овощи и фрукты, которых в доме оказалось слишком много: яблоки, огурцы, морковь, кабачки, тыкву и свекольную ботву.
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