Newsweek: после поражения на выборах США Харрис может возглавить штат Калифорния

Вице-президент США Камала Харрис после поражения на выборах президента США может стать главой штата Калифорния, пойти в Верховный суд или баллотироваться на пост президента повторно, пишет издание Newsweek.
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