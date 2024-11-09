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Newsweek: после поражения на выборах США Харрис может возглавить штат Калифорния

Newsweek: после поражения на выборах США Харрис может возглавить штат Калифорния

Вице-президент США Камала Харрис после поражения на выборах президента США может стать главой штата Калифорния, пойти в Верховный суд или баллотироваться на пост президента повторно, пишет издание Newsweek.

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