В Петербурге рассказали про обновленную концепцию миграционной политики

Об этом сообщил заместитель главы МВД Александр Горовой МВД РФ работает над обновленной концепцией миграционной политики, она будет представлена осенью правительству, а затем президенту страны, сообщил первый заместитель главы МВД РФ Александр Горовой.
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