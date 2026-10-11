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Тульские новости

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Тульский анестезиолог спас новорождённого в Херсонской области

Тульский анестезиолог спас новорождённого в Херсонской области

Губернатор Дмитрий Миляев в своих социальных сетях сообщил о подвиге тульского медика. Анестезиолог-реаниматолог Тульского областного перинатального центра, выпускник Мединститута ТулГУ Алексей Стекачёв спас новорождённого ребёнка в Херсонской области.

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