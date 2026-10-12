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Дмитрий Дибров выразил готовность стать отцом после 80 лет

Дмитрий Дибров выразил готовность стать отцом после 80 лет

Телеведущий Дмитрий Дибров заявил о готовности стать отцом даже в возрасте 80–88 лет, считая это возможным и привлекательным.

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