На Запорожской АЭС предотвратили атаку на критически важную инфраструктуру

В четверг, 30 июля 2026 года, на территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в районе площадки сухого хранилища отработавшего ядерного топлива была зафиксирована атака украинского беспилотника с боевым зарядом.
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