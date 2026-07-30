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Журнал «Профиль»

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На Запорожской АЭС предотвратили атаку на критически важную инфраструктуру

На Запорожской АЭС предотвратили атаку на критически важную инфраструктуру

В четверг, 30 июля 2026 года, на территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в районе площадки сухого хранилища отработавшего ядерного топлива была зафиксирована атака украинского беспилотника с боевым зарядом.

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