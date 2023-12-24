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“Быть артистом – это ответственность”, – после участия в “голой вечеринке” Ксению Собчак начали массово отменять

“Быть артистом – это ответственность”, – после участия в “голой вечеринке” Ксению Собчак начали массово отменять

Не секрет, что Ксения Собчак лично посетила “голую вечеринку” Насти Ивлеевой. Как бы не пыталась оправдываться, “блондинка в шоколаде” тут же попала в немилость соотечественников.

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У блатоты-халявщиков-миллиардеров свое государство, свои законы, поэтому не парьтесь, на данный момент им ничто не угрожает.
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