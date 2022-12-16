У Овечкина 6200 бросков в створ за карьеру в НХЛ. Рекорд лиги у Бурка – 6209

Александр Овечкин нанес 6200 бросков до карьеру, до рекорда НХЛ осталось 9. Сегодня капитан «Вашингтона» 5 раз бросил в створ в матче регулярного чемпионата против «Далласа» (1:2).

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